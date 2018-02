Descobre que tem cancro após perder 50 quilos num ano

Médicos achavam que jovem tinha desordem alimentar.

13:19

Uma rapariga britânica perdeu 50 quilos num ano antes de ser diagnosticada com uma forma rara de cancro da tiróide. Cerys Head , de 22 de anos, pesava quase 115 quilos aos 16 anos, quando decidiu começar a perder peso. Em pouco mais de um ano, perdeu 50 quilos, numa transformação tão radical que deixou os professores da escola onde estudava preocupados com a sua saúde."Não sabia o que estava a acontecer, fiquei em choque com a perda de peso tão dramática", admite a jovem, cuja perda de peso deixou todos a acharem que tinha desenvolvido uma desordem alimentar. O problema começou a preocupar também a mãe."Ela perguntava-me se estava bem e eu sentia-me bem, mas muito cansada. Achava que isso se devia a estar muito ocupada na escola e ao stress dos exames, mas estava sempre com frio", diz a jovem, citada pelo jornal britânico Daily Mail.Os sintomas, no entanto, não se ficavam por aí. "Tinha dificuldade em adormecer e acordava muitas vezes ao longo da noite. Isto chegou a um ponto tal que tive de ir ao médico. Ele perguntou-me muitas coisas sobre a minha dieta e o meu estilo de vida, mas ignorou muitos dos meus sintomas, o que acabou por causar o erro [de diagnóstico]", confirma a jovem.O cancro apenas foi detetado mais tarde, quando um nódulo "do tamanho de uma bola de golfe" começou a crescer-lhe no pescoço. Só aí é que os médicos, finalmente, deixaram de achar que Cerys estava a comer menos do que o que devia e que algo se passava. Rapidamente chegou o diagnóstico: tinha uma forma muito rara de cancro de tiróide.Desde então, Cerys já foi operada duas vezes e está a recuperar. Pesa agora 62 quilos.