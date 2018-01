Descobre ténia de metro e meio no corpo por comer sushi

Verme cresceu devido a alimentos terem sido mal preparados.

Um homem norte-americano descobriu uma ténia de metro e meio dentro do corpo, que cresceu devido à ingestão diária de sushi. O caso ocorreu em Fresno, na Califórnia, Estados Unidos, em agosto do ano passado, mas só agora foi revelado pelo médico responsável pelo tratamento no podcast This Won’t Hurt a Bit.

O indivíduo, cuja identidade não foi revelada, sentia um incómodo na barriga há diversos meses, mas acreditava tratar-se de gases. Um dia, quando foi à casa de banho, começou a sentir algo estranho e comprido a sair do corpo, tendo pensado que seria o intestino. Ao mexer percebeu que era algo vivo.

O homem dirigiu-se imediatamente ao Centro Comunitário Regional de Fresno, com a ténia enrolada em papel higiénico de forma a mostrar ao médico responsável.



Em declarações ao The Guardian, Kenny Banh, o profissional que o atendeu na unidade hospitalar, revelou que o verme "ainda se estava a mexer quando o meteu no saco de plástico, mas morreu até chegar ao hospital."

As larvas estão presentes nos peixes, especialmente no salmão, mas morrem no momento da confeção, deixando assim de constituir um perigo para a saúde.



Em relação ao sushi, o peixe deve ser especialmente bem preparado para eliminar os vermes.