Descobre traição da namorada em imagem ousada

"As tuas coisas vão ficar à tua espera no lixo lá fora. Diverte-te", escreveu na última mensagem que enviou à namorada.



A troca de mensagens foi publicada na íntegra no site Reddit.



Um jovem norte-americano, descobriu que a namorada o traía após esta lhe ter enviado uma fotografia em topless.Jackie tinha ido viajar e, para mostrar ao namorado que já estava no hotel, mandou-lhe uma imagem. Só que, no canto da foto, surgia uma mala de viagem que não pertencia à jovem.Desconfiado de uma eventual traição, o jovem perguntou à namorada se esta estava sozinha. Jackie disse que sim e este tomou outras medidas: perguntou-lhe qual o número do quarto em que estava hospedada.