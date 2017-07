Desesperada pensou em contratar mulher para mostrar sexo ao filho autista

Ideia surgiu após conversa com outras mães na mesma situação.

09.07.17

Kathy Lette, mãe de Julius, autista, pensou em levar o filho a um bordel, com o intuito de lhe mostrar os prazeres do sexo.Tudo terá surgido após este lhe ter perguntado se algum dia iria arranjar uma namorada, conforme avança o Daily Mail. De coração partido, Kahty decidiu ajudá-lo. Inicialmente, criou-lhe uma conta em páginas de encontros amorosos. No entanto, este apenas conseguiu atrair uma mulher de 88 anos.Perante isto, em conversa com outras mães de filhos autistas, teve a ideia de contratar uma prostituta para ensinar os prazeres do sexo a Julius.Porém, a ideia acabou por se dissipar quando o filho encontrou uma jovem que se apaixonou por ele, com todas as suas limitações.Após saber que um homem foi detido por ter contratado uma profissional do sexo para o seu filho, também autista, Kathy decidiu partilhar a história através da sua página de Facebook.