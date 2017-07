Despertador que ninguém conseguia desligar tocou durante 13 anos

Aparelho tocava todos os dias à mesma hora.

08.07.17

pub

Um despertador tocou durante 13 anos, sempre à mesma hora, sem que ninguém o conseguisse desligar, na casa de uma família, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.A situação durou entre 2004 e 2017, segundo avançado pela Associated Press. Todas as manhãs, às 06h50 ou 07h50, dependendo do horário de verão ou de inverno, o aparelho tocava.De acordo com a mesma fonte, o despertador terá caído por acidente para o interior de uma das paredes da casa da norte-americana Jerry Lynn, onde ficou preso.Uma equipa de uma empresa de instalação de ar condicionado, que ouviu falar da história, decidiu ajudar Lynn e um dos seus trabalhadores acabou por conseguir retirar o despertador através de uma conduta.Depois de toda a epopeia, o aparelho continua a funcionar.