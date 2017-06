Despique ente moto e carro provoca choque em cadeia

Um episódio que pode ser descrito como um ataque de fúria na estrada causou um aparatoso acidente numa autoestrada da Califórnia, nos EUA. A cena aconteceu na auto-estrada 14, pero de Santa Clarita e foi filmada por um condutor.As imagens mostram um motociclista a dar um pontapé no carro que seguia à sua frente. O condutor do carro reage da pior maneira: atravessa-se à frente da moto, procurando derrubá-la. Só que o gesto teve maus resultados para o autor. O carro entrou em despiste, chocou contra o separador de betão e foi projetado para o lado direito da estrada.Quem mais sofreu foi o condutor de uma carrinha 'pick up' que circulava pela direita. Sem nada ter a ver com o caso, foi abalroado e o veículo capotou. O homem ficou ferido, avança a imprensa americana.O Los Angeles Times noticia que a Polícia de Trânsito da Califórnia está a procurar identificar o condutor da mota vermelha que despoletou todo o acidente.

A California Highway Patrol está a tratar o episódio, que aconteceu às primeira horas do dia de quinta-feira, como um caso de choque e fuga. "Obviamente que foi um caso de fúria na estrada (road rage). Ele (o motociclista] foi visto a pontapear o carro. É um episódio horrível, mais pessoas podiam ter ficado feridas", diz Josh Greengard, da polícia americana.

