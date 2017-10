Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detetive captura cobra com as mãos

Vídeo mostra momento inacreditável nos EUA.

00:10

Uma detetive da Florida mostrou que não lhe falta coragem para enfrentar os mais inesperados perigos. Emily Shaw não hesitou em agir de imediato quando viu uma gigantesca anaconda à solta num parque público. Com muita coragem, e uma dose de loucura, capturou a cobra com as próprias mãos! A polícia acredita que o réptil, natural das selvas sul-americanas, terá fugido de uma casa privada.



<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="http://www.dailymail.co.uk/embed/video/1554033.html"></iframe>