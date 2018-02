Detida por ser "demasiado sexy" após dança sem cuecas

Vídeo da bailarina tornou-se viral e chamou a atenção das autoridades.

16:23

Uma dançarina do ventre russa foi detida no Egito por ser "demasiado sexy" e por ter feito uma "dança imoral" durante uma festa numa discoteca em Gizé.

Ekaterina Andreeva, de 31 anos, conhecida naquele país como ‘Gawhara’, faz furor com as suas atuações, em que surge com roupas ousadas de renda e com decotes pronunciados.

Uma atuação em particular depressa se tornou viral nas redes sociais: Ekaterina surgiu com um modelo branco cheio de aberturas e, segundo vários internautas, não estava a usar roupa interior. Durante a dança do ventre a mulher agita as ancas e faz movimentos sensuais com o peito, fazendo as delícias da plateia quando se inclina.

As imagens chamaram a atenção das autoridades, que horas depois detiveram Ekaterina, pelos crimes de desobediência às autoridades, imoralidade e por incitar jovens à desobediência.

"A lei estabelece que uma dançarina é obrigada a dançar com roupa interior de qualquer cor, à exceção de beige. A Gawhara não tinha cuecas durante aquela atuação. Claro que foi provocadora. Foi demasiado sexy. E isso levou-nos a atuar", explica o procurador egípcio Hatim Fadl.

Um amigo de Ekaterina já garantiu que a discoteca que contratou a dançarina está a trabalhar com uma equipa de advogados no caso.

A mulher foi libertada depois de pagar uma caução de 250 euros. Ekaterina é casada e tem um estúdio de dança de sucesso com o marido em Moscovo.