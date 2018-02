Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dia de são Valentim proibido no Paquistão

Celebração “é contrária aos ensinamentos do Islão”.

04:30

Pelo segundo ano consecutivo, o governo do Paquistão decidiu proibir a celebração do Dia dos Namorados.



Na base da decisão está uma decisão do Tribunal Superior de Islambad, que considerou a celebração como "contrária aos ensinamentos do Islão".