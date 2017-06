O que achou desta notícia?







Ativistas angariaram quase 9500 euros para reparar uma famosa formação rochosa em forma de pénis no sul da Noruega.A rocha foi encontrada quebrada e com furos na pedra, pelo que as autoridades norueguesas acreditam que foi vandalizada.