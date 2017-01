Diz 'sim' e vê o anel de noivado cair na água

O que achou desta notícia?







Apesar de romântica, a natureza também é imprevisível. Que o diga o norte-americano Isaiah Adams, que decidiu pedir a namorada Grace em casamento durante uma caminhada pela natureza no Cunningham Falls State Park, em Thurmont, no Maryland, EUA.O homem ajoelhou-se junto a uma cascata e pediu a mão de Grace. A jovem respondeu "Sim!", mas, num golpe do destino, o anel de noivado caiu para a água e nunca mais foi encontrado.