Dono leva gato em descida de trenó

Um homem decidiu levar consigo o gato de estimação numa descida vertiginosa de trenó e filmou a reação do felino, que parece apreciar o passeio.Em momento algum do vídeo o gato tenta fugir, optando por se empoleirar nas costas do dono e espreitar por cima do seu ombro, claramente a apreciar a viagem.O vídeo, gravado nos EUA, já teve milhares de visualizações no YouTube.