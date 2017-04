Donut sem manteiga acaba em tribunal

O que achou desta notícia?







Um homem do Massachusetts, EUA, processou a cadeia Dunkin’ Donuts por lhe ter servido um bolo recheado com um creme que não era manteiga, tal como tinha pedido.O advogado de Jan Polanik reconhece que a queixa do seu cliente é um problema mínimo, mas entende que o processo é importante para incentivar as empresas a não enganarem os clientes.Certo é que Polanik ganhou o processo e a empresa reviu a sua política de vendas.