Doze camelos banidos de concurso de beleza por uso de botox

Vencedor do festival recebe 25 milhões de euros.

17:53

Doze camelos foram desqualificados do concurso de beleza do Festival de Camelos King Abdulaziz, na Arábia Saudita, por terem sido injetados com botox pelos donos. O objetivo era tornar os focinhos mais bonitos, sendo que o vencedor ganha um total de 25 milhões de euros.

"Usam botox nos lábios, no nariz e até no queixo", explicou Ali Al-Mazrouei, filho de um criador de camelos, ao jornal The National.

Devido ao elevado número de casos semelhantes no decorrer dos anos, a organização emitiu um comunicado no qual referiu que os camelos com botox ou mudanças estéticas não permitidos no concurso.

Em declarações à Reuters, o juiz e chefe do concurso, Fawzan Al-Madi, sublinhou que "o camelo é o símbolo da Arábia Saudita". "Costumávamos preservá-los por necessidade, agora é por passatempo", revelou.

Para além do concurso de beleza, ainda existem competições de corrida, de obediência, penteados e de fotografias. Cada edição do festival decorre durante 28 dias e conta com cerca de 30 mil camelos.