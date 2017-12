Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

É capaz de beber sem dobrar o braço?

Novo desafio faz sucesso nas redes sociais.

21.12.17

Chama-se ‘desafio do braço esticado’ e está a tomar de assalto as redes sociais. Consiste em tentar ingerir uma bebida... sem dobrar o braço.



E, claro, filmar os resultados para colocar na Internet.



Como seria de esperar, os resultados são hilariantes e os participantes acabam por ficar encharcados.



Há quem use vinho, cerveja, sumo ou, até, molho picante, mas o resultado é sempre o mesmo...