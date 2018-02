E do céu caiu... um bloco de gelo

Fenómeno insólito no Reino Unido.

02:30

Um enorme bloco de gelo com cerca de 20 quilos caiu inexplicavelmente do céu numa rua da zona oeste de Londres, não acertando por pouco em duas pessoas que por ali passavam. insólito fenómeno foi captado por uma câmara de segurança , e as imagens mostram o bloco de gelo a esmagar-se no solo a poucos metros dos transeuntes, que certamente não ganharam para o susto.