Donos de restaurante de pizzas dizem que negócio cresceu.

08.07.17

Há uma robô a servir pizzas num restaurante do Paquistão e os clientes parecem estar a adorar.Osama Jafri, o engenheiro que a concebeu, filho do dono do Pizza.com, na cidade de Multan, disse que o negócio está a crescer e estão a planear abrir outro restaurante.