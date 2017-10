Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empurra carro com as próprias mãos

Chamar o reboque para quê?

04.10.17

Hakan Acar é um verdadeiro ‘reboque humano’. A tia de Acar estava a ter problemas com os vizinhos, que tinham estacionado o carro em frente ao seu, bloqueando a saída da sua viatura.



Decidiu então ligar ao sobrinho para que a fosse ajudar.



Ao chegar ao local, Acar nem hesitou e, valendo-se do seu ‘cabedal’, levantou o carro com as próprias mãos e afastou-o, desimpedindo a passagem...