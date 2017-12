Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encomenda 'pénis' pela internet e é entregue pelo tio

Jovem mandou vir almofada para dar a uma amiga no Natal.

19.12.17

Georgia Mellor, uma jovem britânica de 19 anos natural de Widnes, passou uma enorme vergonha após encomendar uma almofada em forma de pénis pela internet para oferecer a uma amiga no Natal como presente do 'amigo secreto'. O pacote foi entregue pelo próprio tio, carteiro na cidade.



A embalagem original onde o 'pénis' viria embrulhado ficou danificada durante o processo de entrega, o que levou a Royal Mail, os serviços postais ingleses, a trocar o pacote por um transparente. Deste modo, o 'produto' ficou à vista de todos.



Para piorar a situação, a almofada foi entregue durante a festa de anos do irmão, onde toda a família estava reunida. "Este episódio está sempre a ser relembrado pela minha família. Nunca se vão esquecer. Estava à espera que não fosse o meu tio a entregar mas... não tive sorte. E foi entregar o cartão de aniversário do meu irmão ao mesmo tempo", recorda Georgia Mellor, ao jornal britânico The Sun.



A Royal Mail já veio pedir desculpas pelo embaraço causado à jovem. "Gostaríamos de nos desculpar ao cliente por qualquer incómodo", revelou a empresa.



Já o eBay não fez nenhuma declaração sobre este caso.