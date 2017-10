Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontra bilhete da lotaria milionário em peça de roupa

Jimmie tinha apenas mais dois dias para reclamar o prémio.

18:44

Jimmie Smith, natural do estado norte-americano de Nova Jérsia, encontrou um bilhete de lotaria premiado numa t-shirt antiga guardada no armário. O homem conseguiu levantar os seus 24 milhões de dólares - cerca de 20 milhões de euros - apenas dois dias antes do prazo para os reclamar expirar.



O homem explicou, citado pela CNN, que se lembrou do bilhete ao ver uma reportagem na televisão. A New York Lotto, que saiu a 25 de maio do ano passado, tinha ficado entre um monte de papéis acumulados na peça de roupa. "Sempre disse: 'Tenho de ir lá ver quando tiver tempo'", recordou.



Jimmie foi procurar o bilhete a 23 de maio deste ano, dois dias antes de o prazo de um nao para reclamar o prémio terminar. Quando viu o bilhete, não queria acreditar: "Fiquei cerca de três minutos a pensar 'Estou mesmo a ver isto?'"



Smith, de 68 anos, é um segurança reformado. Joga há mais de 50 anos nesta lotaria mas revelou que é comum esquecer-se de conferir se tem ou não direito a prémio.



Vai agora receber o valor dividido durante 26 anos.