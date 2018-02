Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontra bilhete de avião com 19 anos e ainda pode usá-lo

John não pôde viajar na altura e, agora, recebeu um voucher com o mesmo valor.

17:58

John Walker e a família mudaram de casa e, entre todos os documentos que guardaram em caixas e arrumaram, estava uma relíquia: um bilhete de avião por usar, com quase duas décadas. O norte-americano tinha comprado uma passagem para ir ao casamento do seu cunhado mas, como não se pôde deslocar naquela data, esqueceu-se que o bilhete existia.



O bilhete, datado de 1999, foi encontrado num caixote que estava debaixo da cama e foi ao ir à procura de "outra coisa qualquer" naquele local que o homem foi surpreendido. "Ao longo dos anos sempre soube que aquela caixa ali estava mas nunca pensei muito nisso", revela ao WFMY News 2.



Junto ao bilhete, estava uma carta onde a companhia United explicava que apesar de a viagem não ser reembolsável, John tinha direito a aplicar o valor desta - cerca de 400 dólares - em qualquer outra viagem futura.



O norte-americano contactou a companhia que não sabia o que fazer devido ao grande espaço de tempo que tinha já decorrido da emissão do bilhete até agora. John não se deu por vencido e usou o Twitter para uma nova tentativa de falar com a empresa.



Desta vez conseguiu uma resposta. Uma vez que a companhia tinha declarado falência em 2002, todos os vales e dívidas que a empresa mantinha já não estavam válidas.



Contudo, pelo caricato desta situação, a United estava disposta a cumprir o que se tinha comprometido na carta com quase 20 anos. "Eles decidiram honrar o compromisso apesar de esta já não ter valor legal. É um bom serviço ao cliente da parte deles", afirmou John à publicação.