Encontra ursos dentro do carro

Condutor não ganhou para o susto.

03.10.17

Um homem do Tennessee, EUA, não ganhou para o susto quando, ao abrir a porta do carro, deparou com dois ‘passageiros’ indesejados: dois ursos selvagens, aparentemente atraídos pelo cheiro da comida que o homem deixou no interior da viatura. Um vídeo mostra o homem a aproximar-se cautelosamente do veículo, a abrir a porta e a fugir a toda a velocidade... Pudera!