Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontros românticos com cães

Dia de São Valentim diferente nas Filipinas.

02:30

A Philipine Animal Welfare Society (PAWS), de Manila (Filipinas), promoveu um programa diferente para quem estava sozinho no Dia dos Namorados.



A associação decidiu organizar "encontros românticos" entre potenciais adotantes e cães, com direito a mesa decorada à luz das velas e tudo.



Os participantes podiam tirar selfies, abraçar e dar biscoitos aos animais.



No final, caso achassem que tinham encontrado a sua alma gémea canina, podiam adotá-la.