Enfeitam rochedo como árvore de Natal

Um grupo de amigos decidiu criar uma árvore de Natal deveras original no sudeste do Utah, nos EUA.Scott Rogers, de 29 anos, e Andy Lewis, de 30, escalaram a Ancient Art Tower e enfeitaram o rochedo, que tem uma forma semelhante a uma árvore de Natal, com luzes, ornamentos e uma estrela.O desafio foi concluído na semana passada e a sessão, épica, foi fotografada para a posteridade.