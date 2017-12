Enfermeira finge ser homem durante 4 anos para seduzir mulheres

Mulher foi condenada a 22 meses de prisão depois de admitir usar falsa identidade.

Hospital Crosshouse, no Reino Unido,

A enfermeira foi agora condenada a 22 meses de prisão,

Uma enfermeira fez-se passar por um médico durante 4 anos, para enganar as pacientes. Adele Rennie, de 27 anos fazia-se passar por um homem e seduzia as mulheres a fim de conseguir fotos eróticas das vítimas.A perseguição às mulheres acontecia sempre pela internet. A enfermeira que trabalhava nousava um aplicativo para alterar e engrossar a voz e usava falsa identidade. Durante 4 anos, a 'stalker' manteve relacionamento online, com pelo menos 10 mulheres.Segundo o Daily Record, a mulher chegou a entregar flores a algumas das vítimas, para além de roubar os registos médicos das pacientes, no hospital onde trabalhava. Adele Rennie usava vários nomes falsos, marcava encontros com as mulheres e cancelava à última da hora.depois de admitir usar uma falsa identidade para levar a cabo uma série de atos criminosos.