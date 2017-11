Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfermeiras obrigadas a fazer dança sensual

Hospital sul-coreano alvo de investigação.

02:30

A administração do Hospital do Sagrado Coração da Universidade de Hallym, na Coreia do Sul, está a ser alvo de uma investigação, após várias enfermeiras terem sido obrigadas a fazer uma dança sensual durante uma festa da administração.



Mais de uma dezena de enfermeiras tiveram de dançar com roupas curtas e justas em frente aos diretores.



O caso insólito foi partilhado nas redes sociais por uma das funcionárias, que apresentou queixa.