Engravida do irmão do ex-namorado que é casado e tem três filhos

Mulher de 27 anos vive caso amoroso com ex-cunhado apesar de ser amiga da mulher deste.

Uma mulher britânica de 27 anos engravidou do irmão do ex-namorado, de 33 anos. Apesar de já estar separada do antigo companheiro, a mulher não sabe o que fazer, uma vez que o pai do seu futuro filho já é o progenitor de três crianças e casado com a mãe destes.



A mulher revelou a sua história à coluna sentimental do jornal The Sun, onde explica que nunca pensou que viria a engravidar do amante, uma vez que achava que era infértil e que por isso não podia ter filhos.



"Separei-me do meu ex-namorado há dois anos, mas sempre soube que era o irmão dele que eu queria. Ele é o homem mais bonito que eu já conheci na minha vida", assume.



O tempo foi passando, e a jovem de 27 anos começou a conviver com o irmão do namorado mas também com a mulher deste. As duas tornaram-se amigas e mesmo depois de se separar do namorado, estas continuaram a fazer coisas juntas.



"Houve um dia em que ela me convidou para uma festa. Nessa noite conversei imenso com o marido dela . Ele convidou-me para ir ao andar de cima ver o quarto que ele tinha acabado de decorar. Subimos e quando dei conta ele já me estava a beijar. Nesse dia não aconteceu mais nada mas na manhã seguinte ele mandou-me mensagens e acabámos a fazer sexo no carro dele", explicou.



Desde então que o casal de amantes nunca mais se separou. A mulher de 27 anos lamenta o pouco tempo que o homem tem para lhe disponibilizar mas é compreensivo, uma vez que este tem uma família para cuidar.



"Ele tem um filho de sete anos com paralisia cerebral, de modo que a vida não é fácil para ele. Nunca lhe pedi para deixar a mulher mas agora, grávida, não sei o que fazer", lamenta.