Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enguias espalhadas em acidente na autoestrada

Peixes destinavam-se ao mercado da Coreia do Sul.

01:30

Uma autoestrada junto a Otter Rock, no estado norte-americano do Oregon, foi o cenário de um filme de horror na quinta-feira, depois de um camião com 3400 quilos de enguias ter capotado, deixando vários carros cobertos com os peixes de pele viscosa.



As enguias do camião destinavam-se ao mercado da Coreia do Sul, onde são alimento muito apreciado.