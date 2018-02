Envia tigre bebé pelo correio

Funcionários ficaram estupefactos ao abrir caixa. Animal não tinha comida nem água.

Quando a misteriosa caixa azul deu entrada num posto dos correios do México, os cães farejadores deram logo sinal, mas nada preparava os funcionários para o que viriam a descobrir no interior: uma cria de tigre-de-bengala com apenas dois meses.

O animal tinha sido colocado com alguns papéis e pedaços de jornal dentro de uma caixa de plástico e foi enviado como se de uma encomenda normal se tratasse.

Segundos as autoridades, o animal "estava muito desidratado", uma vez que não tinha comida nem água no interior da caixa. O tigre bebé foi sedado e levado para um centro de recuperação animal, onde está a ser tratado.

A polícia tenta agora descobrir o dono do tigre que, segundo as primeiras informações, estava a tentar transportar o animal (de forma ilegal) dentro do país.