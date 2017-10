Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esconde droga em arbustos ao pé de tribunal

Traficante apanhado em flagrante pelas autoridades.

05.10.17

Um homem que foi chamado ao Tribunal de Sanford, na Carolina do Norte (EUA), para uma audiência sobre uma possível violação da liberdade condicional, acabou detido por posse e tráfico de drogas.



É que antes de entrar no tribunal, Teon Douglas decidiu livrar-se da marijuana que trazia consigo, escondendo-a nuns arbustos à entrada do edifício, mas foi apanhado em flagrante pelas autoridades.



Não teria sido melhor deixar a droga em casa?