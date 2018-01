Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escreve conto sobre traição da noiva com o marido da amiga

Mulher de 28 anos não queria acreditar no que descobriu no computador do noivo.

Uma mulher de 26 anos, residente no Reino Unido, envolveu-se sexualmente com o namorado da melhor amiga, um homem com a mesma idade que esta. "Ele já andava a tentar seduzir-me há alguns meses. Naquele dia encontrámo-nos só os dois e acabámos por fazer sexo", conta a jovem numa carta enviada ao jornal The Sun.



Apesar de gostar do amante, a mulher arrependeu-se no segundo a seguir e sentiu-se cheia de culpa por ter traído a melhor amiga. "Concordámos manter a traição em segredo mas ela acabou por descobrir e ficou devastada. Perdi a amizade dela, que desde então não fala comigo", lamenta a mulher de 26 anos.



O caso aconteceu há três anos, pouco tempo antes da jovem conhecer o atual noivo. "Ele sempre me apoiou quando eu falava sobre este assunto. Nunca me julgou e sempre me encorajou a ir em frente e esquecer este assunto", conta a jovem.



Recentemente, a mulher deparou-se com uma descoberta no minímo insólita: o noivo está a escrever um conto erótico sobre o seu caso com o namorado da melhor amiga.



"A história baseia-se em mim e ele depois acrescentou alguns pontos. A história acaba comigo grávida do amante. Algumas das cenas que ele escreve são demasiado gráficas. Não entendo como ele gosta de escrever coisas sobre mim a ter sexo com outro homem", explicou.



A jovem de 26 anos teme que o noivo tenha algum tipo de fantasia sexual bizarra e por isso ainda não o confrontou sobre o que descobriu no seu computador.