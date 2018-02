Esmaga cabeça de mulher no lavatório por ciúmes

Violência deveu-se ao facto de a vítima ter despertado a atenção do namorado.

Uma mulher esmagou a cabeça de outra no lavatório da casa de banho de um bar por o namorado ter olhado para esta. A vítima foi agredida com extrema violência, o que lhe provocou uma grave lesão no crânio. O caso ocorreu no Reino Unido.

"Tem sido um choque. Ainda estou a tentar processar isto", revelou Anne-Marie Szwed, esta terça-feira, à imprensa local. Para esta não faz sentido ter sido agredida se foi o namorado da agressora que olhou para ela.

A vítima, que tinha como profissão ajudar os outros a melhorar a auto-estima e confiança, afirmou que tem medo de sair de casa. "Não consigo trabalhar e a minha saúde mental foi afetada", rematou.

Anne-Marie fez ainda questão de sublinhar que se encontra muito desiludida com a falta de ação e apoio por parte da polícia.



Segundo a mesma, as autoridades ainda não a contactaram desde a noite do incidente.