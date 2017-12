Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espelho confunde cadela

Vídeo viral na Internet revela reflexo intrigante para o animal.

01:30

Um reflexo no espelho não é coisa fácil de perceber para um cão.



Um vídeo visto já mais de 200 mil vezes no Instagram mostra uma pequena labradoodle a reagir de forma agressiva para proteger os donos quando vê um cão com ar ameaçador.



‘Jolene’, a cadela, é incapaz de perceber por que razão o suposto rival imita tudo quanto ela faz.



Vida de cão!



