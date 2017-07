Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma selfie custou-lhe 200 mil euros

Jovem estava a visitar uma galeria de arte em Los Angeles e derrubou a exposição.

Por Carolina Canha e Pedro Zagacho Gonçalves | 15:59

Uma jovem, que estava a visitar a galeria de arte 'The 14th Factory', em Los Angeles, EUA, decidiu tirar uma selfie de modo a mostrar algumas das peças em exposição.



Contudo, acabou por se desequilibrar e derrubou todos os blocos com as peças que se encontravam atrás de si, em efeito dominó, conforme avançado pelo jornal Metro.



O prejuízo foi avaliado em cerca de 200 mil euros, segundo a mesma fonte.



As câmaras de videovigilância filmaram o momento.