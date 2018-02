Estrela porno diz que é Hitler e agride polícia

Atriz que faz filmes com a irmã gémea tinha ido sair com o noivo e acabou detida.

17:13

A atriz pornográfica Zaynab Alkhatib, de 32 anos, conhecida no meio como ‘Kat Lee’ foi sair com o noivo Andrew Hamer, de 48, em Manchester, Reino Unido, e a noite acabou com a mulher detida a gritar que era Adolf Hitler, depois de ter agredido pelo menos dois agentes da polícia.

Kat teria bebido demais num bar e, quando o dono do estabelecimento lhe foi pedir que saísse, a estrela porno não gostou e ameaçou atirar-se da varanda do estabelecimento.

As autoridades foram chamadas ao local e, mal chegaram, foram agredidos por Kat Lee. Os agentes pediram à mulher que se identificasse mas esta gritou "Eu sou Adolf Hitler" várias vezes, enquanto tentava fugir da polícia ainda dentro do café.

Quando a agarraram, e se preparavam para a algemar, a mulher continuou a espernear e anda conseguiu esmurrar uma agente da polícia numa perna. Quando chegou à esquadra a mulher só foi capaz de balbuciar que "só queria estar longe do homem do bar".

Kat foi julgada e foi condenada a 18 meses de prisão com pena suspensa. Teve ainda que pagar cerca de 150 euros de custas judiciais. "Peço desculpa. Mas eu sou boa pessoa, participo em eventos solidários, marchas, corridas, isso tudo. O meu problema é que estou sempre mais preocupada com os outros do que comigo", disse a atriz porno em tribunal.

Esta é a mais recente polémica em que Kat Lee se vê envolvida. A mulher deu que falar ao surgir em vários filmes pornográficos com a irmã gémea. Ganhou ainda mais fama depois de aparecer em vários programas, onde revelou que ganhava mais de 500 euros por hora como acompanhante de luxo.

No ano passado viu-se envolvida em novo escândalo, depois de oferecer descontos a estudantes que quisessem fazer sexo com ela.

A inglesa parecia mais calma depois de ter encontrado o amor num cliente, mas a relação, segundo a mesma, está a passar por uma má fase.