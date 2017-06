Estudantes japoneses batem recorde a saltar à corda

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma turma de 14 estudantes japoneses bateu o recorde mundial a saltar à corda com 225 saltos em apenas um minuto!Um vídeo impressionante mostra como os alunos da Escola Básica Municipal de Fuji saltam com uma sincronização perfeita enquanto duas colegas controlam a velocidade da corda.O recorde anterior tinha sido igualmente alcançado no Japão, em 2013, também por estudantes.