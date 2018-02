Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Evita pedregulho por pouco

Condutor com sorte em Taiwan.

01:30

Um condutor que circulava numa estrada de Taiwan escapou por muito pouco de morrer esmagado por um enorme pedregulho que se desprendeu de uma encosta e atingiu o asfalto mesmo à frente do seu carro.



Um segundo depois e o desastre seria inevitável, conforme se percebe pelas imagens captadas pela câmara instalada no tablier do carro.