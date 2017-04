Ex-presidente manda redecorar cela da prisão

O que achou desta notícia?







A antiga presidente sul-coreana Park Geun-hye, que foi destituída há um mês e detida por suspeitas de corrupção, recusou mudar-se para a nova cela até esta ser limpa e redecorada.Segundo a imprensa local, Park revoltou-se com a "sujidade" da cela e exigiu dormir no gabinete do chefe da prisão enquanto o espaço foi limpo e decorado com papel de parede.A direção da prisão foi criticada por dar "tratamento preferencial" à antiga chefe de Estado.