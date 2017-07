Partilha foto drogada para alertar jovens

Mulher tem como objetivo ajudar outros na mesma situação.

Melissa Lee Matos pictures of cleaning and in recovery for a year and five months https://t.co/7Wn0UXEvXI pic.twitter.com/0a9g3WUgLm — infowe (@infowe) July 19, 2017

Melissa Lee Matos, de West Virginia, EUA, publicou fotografias chocantes, a simular-se sob o efeito de drogas, na sua página de Facebook.A ex-toxicodependente, viciada em heroína, está livre de drogas há mais de um ano e tomou esta decisão como forma de prevenir e alertar outras pessoas para os perigos da droga, conforme avança o jornal britânico The Sun."Este era o estado em que eu me encontrava diariamente, ao longo de anos. Foi com isto que o meu marido e as minhas filhas lidaram. Foi o que a minha família e os meus amigos viram, nas raras vezes em que saí de casa. Pensei que nunca ia conseguir recuperar", podia ler-se na sua página de Facebook.A mulher acabou por ajudar outros viciados, tendo recebido inúmeras mensagens com pedidos de ajuda após a publicação das fotografias.A publicação de Melissa tornou-se viral e obteve mais de 45000 partilhas nas redes sociais.