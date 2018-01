Explosivo é ingrediente no ‘novo Viagra’

Gel com nitroclicerina produz efeitos 12 vezes mais rápidos do que o famosos medicamento.

Pode parecer estranho mas a aplicação de um componente explosivo no pénis tem apresentado melhores efeitos do que o Viagra em vários ensaios clínicos. Um gel com nitroglicerina (explosivo líquido) está a ser um sucesso e tudo indica que será o ‘novo Viagra’.

O creme usa uma pequena quantidade do químico (para garantir que nada explode lá em baixo...) e tem curado a impotência masculina com um sucesso de 70%.

Ainda, os testes feitos no University College Hospital, em Londres, apuraram que o gel com nitroglicerina funciona até 12 vezes mais rápido do que o princípio químico do Viagra.

Em cinco minutos 44% dos homens que testaram o produto conseguiram ter uma ereção. "As principais vantagens são a ação rápida e o uso fácil. Este gel pode até ser usado nos preliminares, ajudando também a aumentar o nível de intimidade entre os casais", revela o urologista David Ralph, um dos responsáveis pelo projeto.

Atualmente o produto apresenta um infeliz efeito secundário: dores de cabeça. No entanto os médicos garantem que irão conseguir eliminar este ‘extra’ desagradável quando finalizarem a receita do gel.