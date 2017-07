Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faz brownies com o próprio leite para vender na escola do filho

Mulher alegou não ter tido tempo para ir ao supermercado.

16:26

Uma mãe fez brownies, bolos de chocolate, com o seu próprio leite para vender na escola do filho, nos Estados Unidos.



O insólito foi descoberto pelos pais das outras crianças quando a mesma admitiu ter usado o leite do seu peito por não ter tido tempo para ir ao supermercado, conforme avança o jornal britânico Metro.



"Não tive tempo de ir às compras e não pensei que houvesse problema", escreveu na sua página de Facebook.



Em apenas meia hora, a publicação obteve mais de 200 comentários de revolta, segundo a mesma fonte.