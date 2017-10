Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica cega ao jogar 24 horas seguidas no telemóvel

Jovem confessou que se esquecia de comer e tomar banho por estar viciada no jogo 'Honour of Kings'.

13:03

Uma jovem de 21 anos ficou cega de um olho depois de ter feito uma maratona de 24 horas a jogar 'Honour of Kings' no smartphone, em Guangdong, na China. De acordo com a imprensa internacional, Wu Xiaojing sentiu que estava a perder a visão enquanto jogava.



Ao ser levada para o hospital, os médicos diagnosticaram que a jovem chinesa tinha uma "oclusão da artéria central da retina", uma extrema fadiga do órgão ocular. Segundo o jornal Tecmundo, este diagnóstico é comum nos idosos e muito raro nos jovens.



Em declarações ao jornal The Paper, Wu Xiaojing contou que acordava às 06h00 para começar a jogar. Durante os fins de semana, a jovem confirmou fazer sessões prolongadas. "Eu fazia uma sesta às 16h00, comia alguma coisa e continuava a jogar até de madrugada. Eu ficava tão absorvida pelo jogo que me esquecia de comer e tomar banho", desabafou Wu Xiaojing.



A jovem, que é estudante na área financeira, contou que ficou viciada no jogo 'Honour of Kings' no início do ano.



Segundo o jornal 1News, apesar de ter sido alertada pelos pais para o perigo de poder ficar cega ao jogar durante tantas horas seguidas, a jovem confessou que não conseguia parar.



O jogo 'Honour of Kings' tem mais de 200 milhões de jogadores na Ásia e está a expandir-se para os países ocidentais. Um jornal estatal chinês chegou a considerar o jogo "venenoso" por estar a viciar os jovens.