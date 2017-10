Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica com raiva incontrolável quando passa um dia sem ter sexo

Jovem não consegue controlar a ira, ao ponto de lhe apetecer matar alguém.

01.10.17

Um homem, cuja identidade não foi revelada, contou ao jornal The Sun que sofre de crises incontroláveis de raiva quando passa um dia sem ter sexo, ao ponto de lhe apetecer mesmo matar alguém com as próprias mãos, tal é a sua ira.



O jovem, de 24 anos, que namora com uma rapariga de 20, garante que quando não pode satisfazer os seus impulsos sexuais com a namorada, acaba por ir em busca de outras mulheres.



"Não me consigo controlar. Sei que se ela descobre que eu a traio a perco para sempre, mas não sei viver de outra forma. Perco a cabeça quando não faço sexo e nem sempre posso estar com a minha namorada", contou.



O rapaz contou ainda que o seu relacionamento anterior terminou devido ao seu problema de ira e recorda uma história agressiva.



"Quando me separei da minha antiga namorada, ela tinha as chaves do meu apartamento. Ela foi lá, verteu água na minha cama e ainda me rasgou as cortinas como vingança por termos acabado. Quando cheguei a casa e me deparei com aquilo fiquei enraivecido. Acho que se ela ainda lá estivesse em casa eu a tinha matado", recorda o jovem.



O jovem revelou ainda que o seu problema é tão grave que até a própria mãe tem medo dele. "Sei que preciso de ajuda psicológica", conta.