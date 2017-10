Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica sem testículo em jogo de futebol

Jogador da equipa adversária acertou com as chuteiras nos genitais de futebolista.

Por Inês Viegas Neves e Pedro Zagacho Gonçalves | 04.10.17

Marin Galic, de 22 anos, ficou sem um testículo ao disputar uma bola com Joco Stokic, num confronto entre duas equipas de futebol na Bósnia Herzegovina.



De acordo com o jornal Veja, Marin Galic estava em contra-ataque, quando um jogador adversário tentou cortar a bola. Em vez de acertar no esférico, Joco Stokic acabou por chutar os testículos de Galic.



As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que os jogadores se intercetam. O árbitro ainda parou a partida, mas acabou por mandar seguir o jogo depois de entender que o atleta estava bem. Apesar de ter jogado até ao final do encontro, Marin Galic queixou-se de dores sucessivamente, pelo que acabou por ser levado ao hospital. Uma vez lá, foi informado que teria que ser sujeito a uma cirurgia.



Na cirurgia realizada nove dias após o confronto, os médicos tiveram de retirar um dos testículos ao jogador.



Em declarações ao jornal local Sports Sports, Marin Galic disse estar a recuperar bem da operação. O atleta acrescentou que no futuro terá de "ter cuidado" e usar uma proteção específica em todos os jogos.