Finge acidente para ganhar dinheiro

Câmara de segurança estragou o esquema.

02:30

Um motociclista britânico parou em frente a um carro, desmontou, recuou até fazer a mota embater no veículo e depois atirou-se para cima do capô para fingir um acidente e reclamar o prémio do seguro. Mas a câmara de segurança do carro filmou tudo e estragou o esquema.