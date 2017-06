Finge-se de vítima da torre de Londres para receber esmolas

Sou uma vítima da Torre de Grenfell que não recebeu qualquer ajuda", podia ler-se no pedaço de cartão.Gritos e insultos também foram ouvidos, como forma de manifesto do desagrado e revolta por parte da população, face ao aproveitamento do trágico incêndio que matou e feriu inúmeras pessoas na torre de Londres, a 14 de junho.A mentira foi descoberta quando uma mulher, desconfiada, perguntou ao pedinte o código postal da torre, a que este não soube responder, avança o jornal Metro.UK.











A polícia falou com o homem e deu-lhe alguns conselhos. Não chegou a ser apresentada queixa.

