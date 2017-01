O que achou desta notícia?







Um prisioneiro fugiu de uma cadeia de alta segurança no Peru após drogar o irmão gémeo durante uma visita e trocar de roupa com ele.Os guardas não deram por nada e o cadastrado continua a monte. O pobre do irmão pode vir a ser acusado de cumplicidade.