Foge pela janela para não pagar conta de hotel

Escapatória sem final feliz.

00:15

Um homem, no sudoeste da China, não queria pagar a conta do hotel e decidiu fugir pela janela do quarto. A vários metros do chão, o homem começou por escalar os cabos de telecomunicações que conduziam a outro edifício. Mas acabou por ficar emaranhado neles e precisou de ser resgatado pelos bombeiros. Agora não há conta que lhe escape...