Insólito aconteceu na Avenida Infante Santo.

19:46

Um aparente erro de calculo na carga de um camião, na tarde desta terça-feira, em Lisboa provocou uma situação insólita que retratou, sem causar vítimas, o dito popular "demasiada areia para a tua camioneta".

Em causa esteve a colocação de um carregamento com peso excessivo que levou ao levantamento do trator do veículo pesado que fazia o transporte na Avenida Infante Santo.