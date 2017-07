Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Força neta a ter sexo com o companheiro de 87 anos

Mulher de 66 anos recebeu dinheiro em troca.

11:26

Uma mulher forçou a sua neta de 13 anos a fazer sexo com o seu namorado de 87 anos, a troco de dinheiro.



Mary Lue Daw, de 66 anos, recebeu dinheiro de Charles Stacey para deixar que este abusasse sexualmente da menor. O caso aconteceu no estado norte-americano do Alabama.



Segundo a acusação, a mulher segurou a neta, que esperneava e gritava em desespero, enquanto o idoso realizava as suas fantasias sexuais.



A menina revelou às autoridades que o homem ameaçou que a agredia, caso esta não compactuasse com os seus atos pérfidos.



Tanto a avó como o agressor foram detidos e aguardam julgamentos. Estão ambos ameaçados de abuso sexual e de tráfico humano.